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Курс доллара растет третий день подряд

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Украина, Вторник 26 октября 2021 16:00
Курс доллара растет третий день подряд Фото: курс доллара вырос на 6 копеек (freepik.com)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) на 27 октября 2021 года установил официальный курс на уровне 26,41 гривен за доллар. Курс на 6 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 27 октября установлен на таком уровне: 26,419 гривен за 1 доллар (+0,0681 грн). При этом курс доллара на 25 октября составляет 26,3509 гривен за 1 доллар.

Курс доллара растет третий день подряд

Скриншот (bank.gov.ua)

Таким образом, официальный курс доллара растет третий день подряд после падения до минимума более чем за 1,5 года.

Курс доллара растет третий день подряд

Скриншот (bank.gov.ua)

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 26 октября 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 2 копейки до 26,43 гривен за доллар, курс в покупке до 26,41 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 5 копеек до 30,65 гривен за евро.

Прогноз

В течение ближайшей недели ожидается незначительное снижение курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 26,2 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 26,2/26,4 грн.

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