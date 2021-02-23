Компенсації пенсіонерам старше 75 років по 400 гривень відклали на кінець року

Кабінет міністрів України вирішив відкласти початок виплат пенсіонерам від 75 до 80 років компенсації по 400 гривень з 1 липня на 1 жовтня 2021 року. Відповідне рішення ухвалене на позачерговому засіданні уряду 22 лютого 2021 року.

Крім того, скасовується норма, згідно з якою починаючи з 1 березня 2022 року розміри щомісячної компенсаційної виплати будуть збільшуватися на відповідний коефіцієнт.

Постановою також встановлюється порядок перерахунок пенсій з 1 березня 2021 року. Щорічна індексація проводиться із застосуванням коефіцієнта збільшення показника середньої заробітної плати, який враховується для обчислення пенсії, у розмірі 1,11. У разі, коли розмір підвищення не досягає 100 гривень, встановлюється щомісячна доплата до пенсії.

