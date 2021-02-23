RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Компенсації пенсіонерам старше 75 років по 400 гривень відклали на кінець року

Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів України вирішив відкласти початок виплат пенсіонерам від 75 до 80 років компенсації по 400 гривень з 1 липня на 1 жовтня 2021 року. Відповідне рішення ухвалене на позачерговому засіданні уряду 22 лютого 2021 року.

Постанова № 127 оприлюднена на Урядовому порталі.

Крім того, скасовується норма, згідно з якою починаючи з 1 березня 2022 року розміри щомісячної компенсаційної виплати будуть збільшуватися на відповідний коефіцієнт.

Постановою також встановлюється порядок перерахунок пенсій з 1 березня 2021 року. Щорічна індексація проводиться із застосуванням коефіцієнта збільшення показника середньої заробітної плати, який враховується для обчислення пенсії, у розмірі 1,11. У разі, коли розмір підвищення не досягає 100 гривень, встановлюється щомісячна доплата до пенсії.

Як повідомляло РБК-Україна, у бюджеті Пенсійного фонду України на 2021 рік передбачені кошти на компенсаційні виплати особам, яким виповнилося 80 років і які досягли 75 років. Бюджет ПФУ затверджений Кабінетом міністрів.

Нагадаємо, у вересні 2020 року Кабінет міністрів ухвалив постанову "Деякі питання підвищення пенсійних виплат для окремих категорій осіб у 2021 році". Постановою встановлено датою щорічної індексації пенсій 1 березня.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України пенсіїКабінет Міністрів України
Читайте також
Пільговий проїзд у транспорті: Кабмін підготував новий порядок монетизації
Індексація пенсій: до бюджету ПФУ заклали виплати на 2021 рік
Прогноз погоди