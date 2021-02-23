Компенсации пенсионерам старше 75 лет по 400 гривен отложили на конец года

Кабинет министров Украины решил отложить начало выплат пенсионерам от 75 до 80 лет компенсации по 400 гривен с 1 июля на 1 октября 2021 года. Соответствующее решение принято на внеочередном заседании правительства 22 февраля 2021 года.

Кроме того, отменяется норма, согласно которой начиная с 1 марта 2022 года размеры ежемесячной компенсационной выплаты будут увеличиваться на соответствующий коэффициент.

Постановлением также устанавливается порядок перерасчет пенсий с 1 марта 2021 года. Ежегодная индексация производится с применением коэффициента увеличения показателя средней заработной платы, учитывается для исчисления пенсии, в размере 1,11. В случае, когда размер повышения не достигает 100 гривен, устанавливается ежемесячная доплата к пенсии.