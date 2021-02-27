Яким буде курс долара і євро в березні: прогноз аналітика

У березні значної зміни курсів іноземних валют до гривні не очікується. Долар США буде торгуватися в діапазоні 27,4-28,5 грн, європейська валюта - в діапазоні 33,5-34,8 грн за євро.

Про це в коментарі РБК-Україна сказав Вадим Іосуб, старший аналітик Альпарі.

Як зазначив аналітик, за лютий курс долара до гривні знизився на 0,9%, а євро виріс на 0,1%. Це відбулося на тлі зростання валютної пари EUR/USD на світовому ринку з 1,2100 до 1,2230 (+1,1%).

Як повідомляло РБК-Україна, індекс долара до кошика основних світових валют піднявся до 90,38. У лютому долар виріс на 0,2% після зростання на 0,6% в січні.

Зазначимо, у законі про державний бюджет України на 2021 рік закладений середньорічний обмінний курс на рівні 29,1 гривень за долар. Прогнозний курс на кінець 2021 року становить 28,8 гривень за долар.

Дані опитування НБУ свідчать, що керівники українських підприємств очікують середнє значення обмінного курсу в 2021 році на рівні 29,68 грн/долар.