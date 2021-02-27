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Каким будет курс доллара и евро в марте: прогноз аналитика

Новина українською → ки, Суббота 27 февраля 2021 08:09
Каким будет курс доллара и евро в марте: прогноз аналитика Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В марте значительного изменения курсов иностранных валют к гривне не ожидается. Доллар США будет торговаться в диапазоне 27,4-28,5 грн, европейская валюта - в диапазоне 33,5-34,8 грн за евро.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал Вадим Иосуб, старший аналитик Альпари.

Как отметил аналитик, за февраль курс доллара к гривне снизился на 0,9%, а евро вырос на 0,1%. Это произошло на фоне роста валютной пары EUR/USD на мировом рынке с 1,2100 до 1,2230 (+1,1%).

Как сообщало РБК-Украина, индекс доллара к корзине основных мировых валют поднялся до 90,38. В феврале доллар вырос на 0,2% после роста на 0,6% в январе.

Отметим, в законе о государственном бюджете Украины на 2021 год заложен среднегодовой обменный курс на уровне 29,1 гривен за доллар. Прогнозный курс на конец 2021 года составляет 28,8 гривен за доллар.

Данные опроса НБУ свидетельствуют, что руководители украинских предприятий ожидают среднее значение обменного курса в 2021 году на уровне 29,68 грн/доллар.

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