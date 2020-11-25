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Кабмин возобновил выдачу "пакета малыша"

Новина українською → Киев, Среда 25 ноября 2020 15:41
Кабмин возобновил выдачу "пакета малыша" Фото: заседание правительства (пресс-служба КМУ)
Автор: Александр Белоус

Помощь на ребенка будет выдаваться в натуральной форме, а в случае невозможности - в денежной

Кабинет министров Украины принял постановление об обеспечении ребенка при рождении единовременной натуральной помощи "пакет малыша". Выдача была приостановлена из-за решения Антимонопольного комитета.

Постановление принято на заседании правительства 25 ноября.

Согласно постановлению, "пакет малыша" выдается в роддоме на каждого ребенка; а в случае отсутствия - в управлении социальной защиты населения по месту жительства или пребывания получателя.

Постановлением предоставляется возможность в виде исключения, выплачивать денежную компенсацию "пакета малыша" на детей, родившихся в период с 24.10.2020 по 01.07.2021, в случае неполучения в течение 30 дней со дня рождения ребенка единовременной натуральной помощи "пакет малыша" по независящим от получателя причинам.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту постановления, Антимонопольным комитетом Украины 30 июня принято решение отменить процедуру закупки единовременной натуральной помощи "пакет малыша".

В то же время Верховной радой 30 сентября приняты изменения в закон "О государственной помощи семьям с детьми" относительно предоставления при рождении ребенка единовременной натуральной помощи "пакет малыша", которыми восстанавливается предоставление родителям единовременной натуральной помощи.

Законом о госбюджете на 2020 год предусмотрены расходы в размере 1 239 631,9 тыс. грн на единовременную натуральную помощь "пакет малыша" для 331 тыс. семей. По состоянию на остаток средств составляет 739 631,9 тыс. гривен. Реализация акта в октябре - декабре 2020 года потребует 316 965,00 тыс. гривен. В 2021 году реализация акта потребует финансирования из государственного бюджета в размере 1,751 млрд гривен.

Отметим, с 1 сентября в Украине начал работать новый механизм получения денежной компенсации единовременного пособия "пакет малыша".

Напомним, Верховная рада отказалась от монетизации "пакета малыша" и оставила его в натуральном виде. Однако с лета 2021 года родители смогут получить деньги вместо помощи в натуральном виде.

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