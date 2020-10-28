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Кабмін погодив кандидатуру нового керівника Митниці

Автор: Маріанна Присяжнюк

У Кабінеті міністрів узгодили кандидатуру Павла Рябікіна на посаду глави Державної митної служби. Раніше Рябікін обіймав посаду гендиректора аеропорту "Бориспіль".

Про це РБК-Україна повідомило джерело в уряді.

Рябікін - український політик, юрист і дипломат, народний депутат України VII скликання. З березня 2017 року він є генеральним директором міжнародного аеропорту "Бориспіль".

Нагадаємо, у квітні Кабінет міністрів України звільнив Максима Нефьодова з посади голови Державної митної служби.

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З квітня по серпень Державну митну службу очолював Ігор Муратов.

Як повідомляло РБК-Україна, 22 жовтня Кабмін змінив в.о. голови Державної митної служби. Андрій Павловський звільнений, а замість нього виконувати обов'язки керівника Держмитниці призначений Євген Ентис.

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