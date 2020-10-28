Кабмин согласовал кандидатуру нового руководителя Таможни

В Кабинете министров согласовали кандидатуру Павла Рябикина на должность главы Государственной таможенной службы. Ранее Рябикин занимал должность гендиректора аэропорта "Борисполь"
Об этом РБК-Украина сообщил источник в правительстве.
Рябикин - украинский политик, юрист и дипломат, народный депутат Украины VII созыва. С марта 2017 года он является генеральным директором международного аэропорта "Борисполь".
Напомним, в апреле Кабинет министров Украины уволил Максима Нефедова с должности главы Государственной таможенной службы.
С апреля по август Государственную таможенную службу возглавлял Игорь Муратов.
Как сообщало РБК-Украина, 22 октября Кабмин сменил и.о. главы Государственной таможенной службы. Андрей Павловский уволен, а вместо него исполнять обязанности руководителя Гостаможни был назначен Евгений Ентис.