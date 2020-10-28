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Кабмин согласовал кандидатуру нового руководителя Таможни

Автор: Марианна Присяжнюк

В Кабинете министров согласовали кандидатуру Павла Рябикина на должность главы Государственной таможенной службы. Ранее Рябикин занимал должность гендиректора аэропорта "Борисполь"

Об этом РБК-Украина сообщил источник в правительстве.

Рябикин - украинский политик, юрист и дипломат, народный депутат Украины VII созыва. С марта 2017 года он является генеральным директором международного аэропорта "Борисполь".

Напомним, в апреле Кабинет министров Украины уволил Максима Нефедова с должности главы Государственной таможенной службы.

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С апреля по август Государственную таможенную службу возглавлял Игорь Муратов.

Как сообщало РБК-Украина, 22 октября Кабмин сменил и.о. главы Государственной таможенной службы. Андрей Павловский уволен, а вместо него исполнять обязанности руководителя Гостаможни был назначен Евгений Ентис.

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