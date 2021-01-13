Кабмін підвищив зарплати чиновникам

Кабінет міністрів затвердив мінімальний розмір посадового окладу у 2021 році в державних органах. Мінімальний оклад становитиме 4540 гривень.

Відповідне рішення ухвалене на засіданні уряду 13 січня, яке транслювалося на Youtube.

Як зазначається в пояснювальній записці до проекту постанови, мінімальний розмір посадового окладу не може бути меншим двох розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом.

Оскільки прожитковий мінімум з 1 січня 2021 року становить 2270 гривень, спеціаліст державного органу буде отримувати не менше 4540 гривень на місяць.

Постановою затверджена Схема посадових окладів на посадах державної служби з урахуванням категорій, підкатегорій та рівнів державних органів у 2020 році.

Оклад керівників апарату Верховної ради, Секретаріату Кабінету міністрів, Офісу президента, апарату Ради національної безпеки і оборони України, Центральної виборчої комісії, Рахункової палати, Конституційного суду, Офісу генерального прокурора, Національної рада України з питань телебачення і радіомовлення встановлені на рівні 37800 гривень.

Керівники міністерств, центральних органів виконавчої влади із спеціальним статусом будуть отримувати 33600 гривень.

Нагадаємо, середня номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій України у листопаді 2020 року склала 11 987 гривень. Це на 1,5% (на 187 гривень) менше порівняно жовтнем (12 174 гривень).

Як свідчать дані опитування компанії Research & Branding Group, у листопаді 2020 року середній рівень зарплати, який задовольнив би фінансові потреби працюючих українців, становив 20,3 тисяч гривень. Це в 1,7 рази менше, ніж зафіксований Держстатом середній рівень зарплати.