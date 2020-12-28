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Середня зарплата українців за місяць впала майже на 200 гривень

Новость на русском → Київ, Понеділок 28 грудня 2020 16:30
Середня зарплата українців за місяць впала майже на 200 гривень Фото: гроші (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Аномальний ріст зарплат під час кризи зупинився

Середня номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій України у листопаді 2020 року склала 11 987 гривень. Це на 1,5% (на 187 гривень) менше порівняно жовтнем (12 174 гривень).

Про це повідомляє Державна служба статистики.

За даними статистичного відомства, реальна зарплата (з урахуванням інфляції) у листопаді 2020 року до листопада минулого року зросла на 8,1%, номінальна зросла на 12,2%.

Середня зарплата українців за місяць впала майже на 200 гривень

Найвища нарахована зарплата в листопаді була в Києві - 17 582 гривень, найнижча - в Чернігівській області - 9 615 гривень. У більшості областей розмір зарплати перебуває в межах від 10 000 до 11000 гривень.

Найбільшу зарплату отримують у сфері "Інформація та телекомунікації" - 21079 гривень, найнижчу - "Тимчасове розміщення та організація харчування" - 6331 гривень, де зарплати за місяць впали на 9,0%.

Як повідомляло РБК-Україна, середня номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій України у жовтні 2020 року склала 12 174 гривень. Це на 1,5% (на 176 гривень) більше порівняно вереснем (11 998 гривень).

Нагадаємо, згідно з макропрогнозом уряду, затвердженим 29 березня, середня номінальна зарплата в 2020 році складе 10,7 тис. грн (очікувалося 12,5 тис. грн).

Як свідчать дані опитування компанії Research & Branding Group, у листопаді 2020 року середній рівень зарплати, який задовольнив би фінансові потреби працюючих українців, становив 20,3 тисяч гривень. Це в 1,7 рази менше, ніж зафіксований Держстатом середній рівень зарплати.

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