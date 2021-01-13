Кабмін обмежить ціну на газ: скільки буде коштувати кубометр

Кабінет міністрів вирішив обмежити ціну на газ для населення. Під час карантину ціна не буде перевищувати 6,99 гривень за кубометр.

Про це сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду, яке транслювалося на Youtube.

Як зазначив Шмигаль, ціни обмежуються у зв'язку з карантином, а також у зв'язку з різким і непомірним зростанням біржових цін на газ в зимові місяці.

"Запропонована ціна, яка встановиться - 6,99 гривень за кубометр", - сказав він і додав, що ця ціна буде діяти для всіх побутових споживачів до кінця карантину або опалювального сезону.

За його словами, на сьогоднішній день - це найнижча біржова ціна в Україні.

"Деякі облгази сьогодні вже продають газ побутових споживачів по 10 гривень і навіть більше", - сказав він.

Шмигаль доручив Міністерству енергетики та іншим відомствам підготувати відповідний проект постанови Кабміну.

Нагадаємо, за даними Міненерго, середньозважена ціна газу для населення у січні 2021 року склала 9 618 грн за тисячу кубометрів.

За даними Держстату, середні ціни на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива в Україні по 2020 рік зросли на 13,6%. Найбільше подорожчав газ - на 56,3%.