Кабмин ограничит цену на газ: сколько будет стоить кубометр

Кабинет министров решил ограничить цену на газ на для населения. Во время карантина цена не будет превышать 6,99 гривен за кубометр.

Об этом сказал премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства, которое транслировалось на Youtube.

Как отметил Шмыгаль, цены ограничиваются в связи с карантином, а также в связи с резким и непомерным ростом биржевых цен на газ в зимние месяцы.

"Предложенная цена, которая установится - 6,99 гривен за кубометр", - сказал он и добавил, что эта цена будет действовать для всех бытовых потребителей до конца карантина или отопительного сезона.

По его словам, на сегодняшний день - это самая низкая биржевая цена в Украине.

"Некоторые облгазы сегодня уже продают газ бытовых потребителей по 10 гривен и даже больше", - сказал он.

Шмыгаль поручил Министерству энергетики и другим ведомствам подготовить соответствующий проект постановления Кабмина.

Напомним, по данным Минэнерго, средневзвешенная цена газа для населения в январе 2021 года составила 9 618 грн за тысячу кубометрів.

По данным Госстата, средние цены на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива в Украине по 2020 год выросли на 13,6%. Больше всего подорожал газ - на 56,3%.