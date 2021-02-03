Уряд хоче позбутися частини повноважень: хто їх отримає

Уряд схвалив проект закону щодо позбавлення Кабінету міністрів України невластивих повноважень. Функції передадуть міністерствам та відомствам.

Відповідний проект постанови ухвалений під час засідання уряду 3 лютого, яке транслювалося на Youtube-каналі Кабміну.

Проект акта передбачає внесення змін до 31 законодавчого акта щодо позбавлення уряду 55 повноважень та покладення їх на центральні органи виконавчої влади, інші державні органи відповідно до компетенції.

Як зазначається в пояснювальній записці, проект акта розроблено з метою посилення спроможності уряду до стратегічного планування та формування державної політики шляхом його розвантаження від розгляду відомчих, операційних та технічних питань.

Згідно з документом, повноваження уряду щодо прийняття рішення про передачу об’єктів з державної у комунальну власність покладається на органи, уповноважені управляти державним майном, самоврядні організації.

Крім того, уряд позбавляється повноважень визначати фонд оплати праці працівників місцевих державних адміністрацій, у тому числі їх апаратів, і витрати на їх утримання.

Повноваження уряду щодо надання дозволу на переміщення (перенесення) пам’ятки національного значення покладається на Міністерство культури та інформаційної політики України.

Повноваження уряду щодо затвердження правил маркування тютюнових виробів в частині медичних попереджень - малюнків та/або піктограм, що наносяться виробником тютюнових виробів на упаковки тютюнових виробів, покладається на МОЗ.

Як повідомляло РБК-Україна, Кабінет міністрів 27 січня схвалив проект закону щодо удосконалення пенсійного законодавства. Пропонується встановити дату щорічної індексації пенсії та унормувати інші питання.

Нагадаємо, Кабінет міністрів 27 січня схвалив законопроект щодо упорядкування системи розрахунків розмірів прожиткового мінімуму, соціальних виплат, грошових платежів і стягнень та плати за надання адміністративних послуг (адміністративного збору).