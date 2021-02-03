Кабмин хочет избавиться от части полномочий: кто их получит

Правительство одобрило проект закона о лишении Кабинета министров Украины несвойственных полномочий. Функции передадут министерствам и ведомствам.

Соответствующий проект постановления принят на заседании правительства 3 февраля, которое транслировалось на Youtube-канале Кабмина.

Проект акта предусматривает внесение изменений в 31 законодательный акт о лишении правительства 55 полномочий и возложении их на центральные органы исполнительной власти, иные государственные органы в соответствии с компетенцией.

Как отмечается в пояснительной записке, проект акта разработан с целью усиления способности правительства к стратегическому планированию и формированию государственной политики путем его разгрузки от рассмотрения ведомственных, операционных и технических вопросов.

Согласно документу, полномочия правительства по принятию решения о передаче объектов из государственной в коммунальную собственность возлагается на органы, уполномоченные управлять государственным имуществом, самоуправляемые организации.

Кроме того, правительство лишается полномочий определять фонд оплаты труда работников местных государственных администраций, в том числе их аппаратов, и затраты на их содержание.

Полномочия правительства в отношении предоставления разрешения на перемещение (перенесение) памятников национального значения возлагается на Министерство культуры и информационной политики Украины.

Полномочия правительства по утверждению правил маркировки табачных изделий в части медицинских предупреждений, рисунков и/или пиктограмм, наносятся производителем табачных изделий на упаковки табачных изделий, возлагается на Минздрав.

Как сообщало РБК-Украина, Кабинет министров 27 января одобрил проект закона об усовершенствовании пенсионного законодательства. Предлагается установить дату ежегодной индексации пенсии и урегулировать другие вопросы.

Напомним, Кабинет министров 27 января одобрил законопроект по упорядочению системы расчетов размеров прожиточного минимума, социальных выплат, денежных платежей и взысканий и платы за предоставление административных услуг (административного сбора).