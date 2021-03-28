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Як зміниться курс долара: прогноз аналітика на тиждень

Автор: Олександр Білоус

Протягом найближчого тижня очікується помірний ріст курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 28,2 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 28,1/28,3 грн.

Про це в коментарі РБК-Україна сказав Вадим Іосуб, старший аналітик Альпарі.

Як нагадав аналітик, За минулий тиждень курс долара до гривні виріс на всіх сегментах валютного ринку на 0,8-1,0%.

Так, з п'ятниці по п'ятницю офіційний курс долара США, встановлений НБУ, зріс з 27,68 до 27,97 грн (+1,0%). Попит/пропозиція долара на міжбанку, за даними компанії "Укрділінг", за цей же час зросли з 27,70/27,72 до 27,97/27,99 (+1,0%). Середні курси купівлі/продажу готівкового долара в банках виросли за тиждень з 27,61/27,79 до 27,83/28,04 (+0,8%/+0,9%).

При цьому спред між середнім продажем і середньою покупкою розширився з 0,6% до 0,7% за рахунок більш швидкого зростання курсу продажу у порівнянні з покупкою.

Як повідомляло РБК-Україна, Національний банк України (НБУ) протягом тижня 22-26 березня 2021 року не купував валюту на міжбанківському валютному ринку. При цьому він не виходив на міжбанк з інтервенціями з продажу доларів.

Нагадаємо, міжнародне агентство S&P Global Ratings прогнозує курс 29,50 гривень за долар. Таких значень курс досягне в кінці 2021 року.

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