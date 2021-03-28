Как изменится курс доллара: прогноз аналитика на неделю

В течение ближайшей недели ожидается умеренный рост курса доллара к гривне . Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 28,2 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 28,1/28,3 грн.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал Вадим Иосуб, старший аналитик Альпари.

Как напомнил аналитик, За минувшую неделю курс доллара к гривне вырос на всех сегментах валютного рынка на 0,8-1,0%.

Так, с пятницы по пятницу официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, вырос с 27,68 до 27,97 грн (+1,0%). Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании "УкрДилинг", за это же время выросли с 27,70/27,72 до 27,97/27,99 (+1,0%). Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках выросли за неделю с 27,61/27,79 до 27,83/28,04 (+0,8%/+0,9%).

При этом спред между средней продажей и средней покупкой расширился с 0,6% до 0,7% за счет более быстрого роста курса продажи по сравнению с покупкой.