Як зміниться курс долара: прогноз аналітика на найближчий тиждень

Протягом найближчого тижня очікується зниження курсу долара до гривні . Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 27,6 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 27,5/27,7 грн.

Як нагадав аналітик, за минулий тиждень курс долара до гривні помірно знизився на всіх сегментах валютного ринку на 0,6-0,8%.

Так, з п'ятниці по п'ятницю офіційний курс долара США, встановлений НБУ, знизився з 27,93 до 27,76 грн (-0,6%). Попит/пропозиція долара на міжбанку, за даними компанії "Укрділінг", за цей же час знизилися з 27,97/27,98 до 27,75/27,77 (-0,8%). Середні курси купівлі/продажу готівкового долара в банках знизилися за тиждень з 27,83/28,01 до 27,63/27,83 (-0,7%/-0,6%). При цьому спред між середнім продажем і середньою покупкою зберігся на рівні 0,7%.