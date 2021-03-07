Як зміниться курс долара: прогноз аналітика на найближчий тиждень
Протягом найближчого тижня очікується зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 27,6 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 27,5/27,7 грн.
Про це в коментарі РБК-Україна сказав Вадим Іосуб, старший аналітик Альпарі.
Як нагадав аналітик, за минулий тиждень курс долара до гривні помірно знизився на всіх сегментах валютного ринку на 0,6-0,8%.
Так, з п'ятниці по п'ятницю офіційний курс долара США, встановлений НБУ, знизився з 27,93 до 27,76 грн (-0,6%). Попит/пропозиція долара на міжбанку, за даними компанії "Укрділінг", за цей же час знизилися з 27,97/27,98 до 27,75/27,77 (-0,8%). Середні курси купівлі/продажу готівкового долара в банках знизилися за тиждень з 27,83/28,01 до 27,63/27,83 (-0,7%/-0,6%). При цьому спред між середнім продажем і середньою покупкою зберігся на рівні 0,7%.
Як повідомляло РБК-Украна, Національний банк України (НБУ) прогнозує приплив іноземного капіталу в облігації внутрішньої державної позики України у 2021 році. Однак він буде менше, ніж у 2019 році, коли це призвело до різкого зміцнення гривні.
Нагадаємо, розмір міжнародних резервів України протягом лютого 2021 року скоротився на 277,75 млн доларів (на 1,0%). Розмір резервів скорочується другий місяць поспіль. Всього з початку року Україна втратила 589,73 млн доларів резервів.