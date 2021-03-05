Україна за місяць втратила ще майже 300 млн доларів резервів

Розмір міжнародних резервів України протягом лютого 2021 року скоротився на 277,75 млн доларів (на 1,0%). На 1 березня розмір резервів склав 28 543,16 млн доларів.

Про це повідомляється на сайті Національного банку України ( НБУ ).

Розмір резервів скорочується другий місяць поспіль. У січні резерви скоротилися на 311,85 млн доларів (на 1,1%). Всього з початку року Україна втратила 589,73 млн доларів резервів.

Як зазначили в прес-службі НБУ, валютні надходження на користь уряду від розміщення внутрішніх державних облігацій (ОВДП) у лютому становили 456,7 млн доларів. Водночас загальний обсяг платежів складав 633,9 млн доларів.

Крім того, в лютому уряд та Національного банк виплатили 213,1 млн доларів на користь Міжнародного валютного фонду (МВФ).

Водночас на початку лютого пропозиція на валютному ринку переважала попит, зокрема внаслідок нарощення портфеля ОВДП нерезидентами. Це дозволило центральному банку викупити в резерви 200 млн доларів. Останні два тижні лютого міжбанківський валютний ринок був збалансованим, тому НБУ не виходив на валютний ринок, нагадали в НБУ.