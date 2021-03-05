Україна за місяць втратила ще майже 300 млн доларів резервів
Розмір міжнародних резервів України протягом лютого 2021 року скоротився на 277,75 млн доларів (на 1,0%). На 1 березня розмір резервів склав 28 543,16 млн доларів.
Про це повідомляється на сайті Національного банку України (НБУ).
Розмір резервів скорочується другий місяць поспіль. У січні резерви скоротилися на 311,85 млн доларів (на 1,1%). Всього з початку року Україна втратила 589,73 млн доларів резервів.
Як зазначили в прес-службі НБУ, валютні надходження на користь уряду від розміщення внутрішніх державних облігацій (ОВДП) у лютому становили 456,7 млн доларів. Водночас загальний обсяг платежів складав 633,9 млн доларів.
Крім того, в лютому уряд та Національного банк виплатили 213,1 млн доларів на користь Міжнародного валютного фонду (МВФ).
Водночас на початку лютого пропозиція на валютному ринку переважала попит, зокрема внаслідок нарощення портфеля ОВДП нерезидентами. Це дозволило центральному банку викупити в резерви 200 млн доларів. Останні два тижні лютого міжбанківський валютний ринок був збалансованим, тому НБУ не виходив на валютний ринок, нагадали в НБУ.
Нагадаємо, у січні Національний банк України (НБУ) поліпшив прогноз за розміром міжнародних резервів. НБУ прогнозує розмір міжнародних резервів України до кінця 2021 року на рівні 30,7 млрд доларів. У жовтні минулого року НБУ очікував обсяг на рівні 29,5 млрд доларів.
Як повідомляло РБК-Україна, розмір міжнародних резервів України протягом 2020 року виріс на 3 830,47 млн доларів (на 15,1%). На 1 січня 2021 року розмір резервів склав 29 132,89 млн доларів і досяг максимуму за вісім років