Що буде з курсом долара: прогноз аналітика на найближчий тиждень

Протягом найближчого тижня очікується незначне зростання курсу долара до гривні . Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 28,0 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 27,9/28,1 грн.

Як зазначив аналітик, за минулий тиждень курс долара до гривні незначно виріс на всіх сегментах валютного ринку на 0,1-0,4%.

Так, з п'ятниці по п'ятницю офіційний курс долара США, встановлений НБУ, зріс з 27,85 до 27,93 грн (+0,3%). Попит/пропозиція долара на міжбанку, за даними компанії "Укрділінг", за цей же час зросли з 27,85/27,87 до 27,95/27,97 (+0,4%). Середні курси купівлі/продажу готівкового долара в банках виросли за тиждень з 27,78/27,98 до 27,82/28,01 (+0,1%). При цьому спред між середнім продажем і середньою покупкою зберігся на рівні 0,7%.