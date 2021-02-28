Що буде з курсом долара: прогноз аналітика на найближчий тиждень
Протягом найближчого тижня очікується незначне зростання курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 28,0 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 27,9/28,1 грн.
Про це в коментарі РБК-Україна сказав Вадим Іосуб, старший аналітик Альпарі.
Як зазначив аналітик, за минулий тиждень курс долара до гривні незначно виріс на всіх сегментах валютного ринку на 0,1-0,4%.
Так, з п'ятниці по п'ятницю офіційний курс долара США, встановлений НБУ, зріс з 27,85 до 27,93 грн (+0,3%). Попит/пропозиція долара на міжбанку, за даними компанії "Укрділінг", за цей же час зросли з 27,85/27,87 до 27,95/27,97 (+0,4%). Середні курси купівлі/продажу готівкового долара в банках виросли за тиждень з 27,78/27,98 до 27,82/28,01 (+0,1%). При цьому спред між середнім продажем і середньою покупкою зберігся на рівні 0,7%.
Зазначимо, у законі про державний бюджет України на 2021 рік закладений середньорічний обмінний курс на рівні 29,1 гривень за долар. Прогнозний курс на кінець 2021 року становить 28,8 гривень за долар.
Нагадаємо, дані опитування НБУ свідчать, що керівники українських підприємств очікують середнє значення обмінного курсу в 2021 році на рівні 29,68 грн/долар.