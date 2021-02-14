Як зміниться курс долара: прогноз аналітика на найближчий тиждень

Протягом найближчого тижня незначне зростання курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 27,9 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 27,8/28,0 грн.

Як нагадав аналітик, за минулий тиждень запізнюється офіційний курс долара до гривні ще знижувався, на інших сегментах валютного ринку долар незначно зріс на 0,1-0,5%.

Так, з п'ятниці по п'ятницю офіційний курс долара США, встановлений НБУ, знизився з 27,89 до 27,84 грн (-0,2%). Попит/пропозиція долара на міжбанку, за даними компанії "Укрділінг", за цей же час зросли з 27,72/27,75 до 27,86/27,88 (+0,5%). Середні курси купівлі/продажу готівкового долара в банках виросли за тиждень з 27,73/27,94 до 27,76/27,97 (+0,1%). При цьому спред між середнім продажем і середньою покупкою зберігся на рівні 0,8%.