Як зміниться курс долара: прогноз аналітика на найближчий тиждень
Протягом найближчого тижня незначне зростання курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 27,9 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 27,8/28,0 грн.
Про це в коментарі РБК-Україна сказав Вадим Іосуб, старший аналітик Альпарі.
Як нагадав аналітик, за минулий тиждень запізнюється офіційний курс долара до гривні ще знижувався, на інших сегментах валютного ринку долар незначно зріс на 0,1-0,5%.
Так, з п'ятниці по п'ятницю офіційний курс долара США, встановлений НБУ, знизився з 27,89 до 27,84 грн (-0,2%). Попит/пропозиція долара на міжбанку, за даними компанії "Укрділінг", за цей же час зросли з 27,72/27,75 до 27,86/27,88 (+0,5%). Середні курси купівлі/продажу готівкового долара в банках виросли за тиждень з 27,73/27,94 до 27,76/27,97 (+0,1%). При цьому спред між середнім продажем і середньою покупкою зберігся на рівні 0,8%.
Як повідомляло РБК-Україна, глава Ради НБУ Богдан Данилишин заявив, що факторами, які сприяють зміцненню курсу гривні, залишаються позитивна кон'юнктура на світових товарних ринках і значний попит іноземних інвесторів на активи країн, що розививаються.
Нагадаємо, портфель облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) України у власності нерезидентів за тиждень 5-12 січня збільшився 2,995 млрд грн до 100,020 млрд грн. З початку року нерезиденти збільшили портфель на 14,729 млрд грн.