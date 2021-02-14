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Как изменится курс доллара: прогноз аналитика на ближайшую неделю

Новина українською → Киев, Воскресенье 14 февраля 2021 08:20
Как изменится курс доллара: прогноз аналитика на ближайшую неделю Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В течение ближайшей недели незначительный рост курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 27,9 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,8/28,0 грн.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал Вадим Иосуб, старший аналитик Альпари.

Как напомнил аналитик, за минувшую неделю запаздывающий официальный курс доллара к гривне еще снижался, на других же сегментах валютного рынка доллар незначительно вырос на 0,1-0,5%.

Так, с пятницы по пятницу официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, снизился с 27,89 до 27,84 грн (-0,2%). Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании "УкрДилинг", за это же время выросли с 27,72/27,75 до 27,86/27,88 (+0,5%). Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках выросли за неделю с 27,73/27,94 до 27,76/27,97 (+0,1%). При этом спрэд между средней продажей и средней покупкой сохранился на уровне 0,8%.

Как сообщало РБК-Украина, глава Совета НБУ Богдан Данилишин заявил, что факторами, которые способствуют укреплению курса гривны, остаются позитивная конъюнктура на мировых товарных рынках и значительный спрос иностранных инвесторов на активы развивающихся стран.

Напомним, портфель облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) Украины в собственности нерезидентов за неделю 5-12 января увеличился 2,995 млрд грн до 100,020 млрд грн. С начала года нерезиденты увеличили портфель на 14,729 млрд грн.

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