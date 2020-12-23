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ФОПам и наемным работникам начали выплачивать карантинные 8 тысяч гривен

Новина українською → Киев, Среда 23 декабря 2020 10:05
ФОПам и наемным работникам начали выплачивать карантинные 8 тысяч гривен Фото: деньги (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В первую очередь выплаты должны получить 280 тысяч человек

Пенсионный фонд Украины начал финансирование единовременной материальной помощи физическим лицам-предпринимателям и наемным работникам в размере 8000 гривен. Выплаты осуществляются тем, кто уже подал заявки.

Об этом сообщает пресс-служба ПФУ.

Как отмечается в сообщении, 22 декабря 2020 года Пенсионным фондом Украины профинансировано 2 242,8 млн грн для 280,3 тысяч человек.

Отметим, в Украине ввели три программы выплат бизнеса, который пострадал из-за введения карантина. Одна из программ - это выплата 8 тысяч гривен наемным работникам и ФОПам тех видов деятельности, которые пострадали от карантина. Перечень таких ВЭД утвержден Кабинетом министров Украины. Заявки необходимо подавать через портал "Дія" до 31 декабря 2020 года.

Напомним, в Пенсионном фонде подсчитали, что выплаты карантинных 8 тысяч гривен могут получить свыше 1 млн человек.

Как сообщало РБК-Украина, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что выплаты ФОПам должны осуществить до 8 января.

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