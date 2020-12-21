ЄС схвалив злиття Fiat і PSA. Це буде 4 за величиною автоконцерн у світі

Європейський союз схвалив злиття автовиробників Fiat Chrysler і французької Групи PSA. Угода на 38 млрд доларів створить автомобільний концерн, який буде четвертим за величиною в світі.

Про це повідомляє Reuters.

Повідомляється, що обидва автовиробника сподіваються, що угода допоможе їм вирішити дві задачі: виробництво екологічно чистих авто та попередження збитків через пандемію. При цьому Єврокомісія зазначила, що PSA продовжить свою угоду з Toyota Motor по виробництву невеликих фургонів.

Також повідомляється, що Fiat і PSA забезпечать доступ конкурентів до своєї мережі ремонту та обслуговування фургонів, щоб допомогти новим учасникам розширюватися на ринку.

Об'єднаний концерн, який отримає назву Stellantis, буде володіти такими брендами, як Fiat, Jeep, Dodge, Ram і Maserati, а також Peugeot, Opel і DS.

"FCA і Groupe PSA тепло вітають дозвіл Європейської комісії на злиття і створення Stellantis, світового лідера в області нової мобільності", - говориться в спільній заяві компаній.

Очікується, що угоду закриють до кінця першого кварталу 2021 року.

Зазначимо, контролюючим акціонером FCA є Exor - холдингова компанія італійської сім'ї Аньєллі, а інвесторами PSA є сім'я Пежо, уряд Франції та китайська Dongfeng.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Hyundai купує виробника роботів Boston Dynamics майже за 1 млрд доларів.