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ЕС одобрил слияние Fiat и PSA. Это будет 4 по величине автоконцерн в мире

Автор: РБК-Украина

Европейский союз одобрил слияние автопроизводителей Fiat Chrysler и французской Группы PSA. Сделка на 38 млрд долларов создаст автомобильный концерн, который будет четвертым по величине в мире.

Об этом сообщает Reuters.

Сообщается, что оба автопроизводителя надеются, что сделка поможет им решить две задачи: производство экологически чистых авто и предотвращения убытков из-за пандемии. При этом Еврокомиссия отметила, что PSA продлит свое соглашение с Toyota Motor по производству небольших фургонов.

Также сообщается, что Fiat и PSA обеспечат доступ конкурентов к своей сети ремонта и обслуживания фургонов, чтобы помочь новым участникам расширяться на рынке.

Объединенный концерн, который получит название Stellantis, будет владеть такими брендами, как Fiat, Jeep, Dodge, Ram и Maserati, а также Peugeot, Opel и DS.

"FCA и Groupe PSA тепло приветствуют разрешение Европейской комиссии на слияние и создание Stellantis, мирового лидера в области новой мобильности", - говорится в общем заявлении компаний.

Ожидается, что сделку закроют к концу первого квартала 2021 года.

Отметим, контролирующим акционером FCA является Exor - холдинговая компания итальянской семьи Аньелли, а инвесторами PSA являются семья Пежо, правительство Франции и китайская Dongfeng.

Напомним, ранее сообщалось, что Hyundai покупает производителя роботов Boston Dynamics почти за 1 млрд долларов.

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