Долар може впасти на 20% з відновленням світової економіки, - FT

Американський долар може впасти на 20% вже наступного року. Аналітики вважають, що різке падіння буде спровоковано появою вакцини від COVID-19 і подальшим відновленням світової економіки.

Про це пише Financial Times.

Видання пише, що аналітики з Уолл-стріт допускають падіння курсу долара в 2021 році після появи вакцини, оскільки у світову економіку повернеться впевненість. Вони відзначають, що долар користується попитом під час стресу, що відображає його традиційне значення для інвесторів та вкладників.

"Ми вважаємо, що поява вакцини спровокує ведмежий ринок, дозволяючи долару слідувати шляхом, аналогічному тому, яким він йшов з початку до середини 2000-х років. Може впасти долар на 20 відсотків наступного року? Думаємо, так", - відзначив стратег банку Citi Келвін Цзе.

У той же час згідно з консенсус-прогнозами Bloomberg, індекс долара до кінця 2021 року впаде на 3%. За середнім прогнозом, за цей період євро зросте до 1,21 долара проти 1,18 долара на даний час.

Падіння курсу долара на 20% буде найбільшим з початку 2001 року. Але тоді падіння на 33% зайняло кілька років, продовжуючись до фінансової кризи 2008 року. При цьому падіння індексу долара цього року незначне порівняно з його зростанням раніше: він зріс майже на 13% в 2014 році і на 9% в 2015 році.

Як вважає представник Goldman Sachs Зак Пандл, долар ослабне, навіть якщо економіка США почне набирати обертів.

"Навіть якщо економіка США буде працювати досить добре, ми думаємо, що долар може істотно послабитися, оскільки інвестори будуть шукати більш високий прибуток за межами США і виходити з безпечних притулків, в яких вони перебували впродовж всього періоду COVID", - додав він.

Стратег з перехресних активів в Morgan Stanley Ендрю Шитс прогнозує 4-процентне падіння індексу долара і очікує, що курси валют Норвегії, Швеції, Нової Зеландії та Австралії почнуть рости, коли вакцина стане широкодоступною.

"Ми знаходимося в ідеальних умовах для зростання ризикованих активів, ослаблення долара і більш сильних валют, чутливих до зростання, до кінця року", - погоджується Джордж Саравелос, голова відділу валютних досліджень Deutsche Bank.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україні загрожує гірша за десятиліття рецесія через пандемію.

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