Аналітики дали прогноз курсу долара на наступний тиждень
Долар може впасти до 28,3 гривень
Протягом найближчого тижня очікується незначне зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 28,3 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 28,2/28,4 грн.
Про це в коментарі РБК-Україна сказав Вадим Іосуб, старший аналітик Альпарі.
Як зазначив аналітик, за минулий тиждень курс долара до гривні незначно знизився на всіх сегментах валютного ринку на 0,1-0,3%.
Так, з п'ятниці по п'ятницю офіційний курс долара США, встановлений НБУ, знизився з 28,34 до 28,27 грн (-0,3%). Попит/пропозиція долара на міжбанку, за даними компанії "Укрділінг", за цей же час знизилися з 28,35/28,37 до 28,31/28,32 (-0,2%). Середні курси купівлі/продажу готівкового долара в банках знизилися за тиждень з 28,26/28,45 до 28,23/28,43 (-0,1%). При цьому спред між середнім продажем і середньою покупкою зберігся на рівні 0,7%.
Нагадаємо, заступник глави НБУ Юрій Гелетій заявив, що Національний банк України має намір зберегти плаваюче курсоутворення на валютному ринку, що у НБУ немає мети за курсом гривні до долара.
Зазначимо, Національний банк України (НБУ) протягом тижня 19 - 23 жовтня 2020 року не проводив інтервенції на міжбанківському валютному ринку. Таким чином, НБУ вперше з липня 2020 року відмовився від участі на міжбанку.