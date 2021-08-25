Гроші на субсидії закінчуються. Мінфін готує коригування держбюджету-2021

"Так, фінансування субсидій - один з показників, які вимагають коректив у бюджеті на цей рік", - сказав міністр.

Як нагадав міністр, субсидії оплачуються на початку наступного за звітним місяцем. Таким чином, грудневі субсидії будуть оплачені в січні.

"Виходить, тільки жовтень-листопад. Фінансування субсидій на цей період найбільш критичне, і ми зараз думаємо, як це питання зняти", - сказав глава Мінфіну.

Він запевнив, що часу на корекцію достатньо.

"Ми говорили: після опалювального сезону проаналізуємо і зробимо висновки. Але уряд готовий виділити кошти, це не є проблемою. Враховуючи перевиконання бюджету, я не вважаю це проблемою. Коштів на субсидії вистачить усім, у кого на це є право", - сказав Марченко.