Деньги на субсидии заканчиваются. Минфин готовит корректировку госбюджета-2021

"Да, финансирование субсидий - один из показателей, которые требуют корректив в бюджете на этот год", - сказал министр.

Как напомнил министр, субсидии оплачиваются в начале следующего за отчетным месяцем. Таким образом, декабрьские субсидии будут оплачены в январе.

"Выходит, только октябрь-ноябрь. Финансирование субсидий на этот период наиболее критическое, и мы сейчас думаем, как этот вопрос снять", - сказал глава Минфина.

Он заверил, что времени на коррекцию достаточно эти деньги есть.

"Мы говорили: после отопительного сезона проанализируем и сделаем выводы. Но правительство готово выделить средства, это не является проблемой. Учитывая перевыполнение бюджета, я не считаю это проблемой. Средств на субсидии хватит всем, у кого на это есть право", - сказал Марченко.