У Бундестазі запропонували ввести мораторій на "Північний потік-2" для переговорів

Голова комітету Бундестагу ФРН у міжнародних справах Норберт Ретген закликав ввести мораторій на будівництво газопроводу "Північний потік - 2". Разом з ЄС, Росією і США необхідно розвіяти побоювання, що проект буде використаний як геополітична зброя проти країн Східної Європи.

Про це він сказав в інтерв'ю радіостанції Deutschlandfunk.

З точки зору Реттгена, "перерву" слід використовувати для того, щоб ЄС і США могли вступити в переговори з Росією.

"Якщо міжнародна угода могла б виключити можливість використання трубопроводу в якості геополітичної зброї проти країн Східної Європи, то можна було б співпрацювати з Росією в галузі енергетичної політики", - сказав Реттген.

"Можливо, це могло б виглядати так: ЄС, Росія і США погоджуються запровадити мораторій на будівництво, але на цей раз не як санкції, а як паузу для вступу в переговори", - сказав він.

Як повідомляло РБК-Україна, у Державному департаменті США заявили про намір ввести санкції проти всіх учасників проекту "Північний потік-2" після його будівництва або сертифікації.

Нагадаємо, німецька газета Handelsblatt заявила, що США можуть скасувати санкції проти "Північного потоку-2". Однак це рішення приймуть з урахуванням інтересів України.