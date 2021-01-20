Чи будуть платними дороги. Кабмін підтримав закон про концесію у дорожній галузі

Кабінет міністрів підтримав законопроект, який передбачає залучення приватних інвесторів на ринок українських автошляхів. Проект пропонує відповідні зміни до Бюджетного кодексу.

Про це повідомляє урядовий портал.

Зміни до кодексу стосуються врегулювання бюджетних відносин під час реалізації договорів, укладених в рамках державно-приватного партнерства (ДПП), у тому числі концесійних договорів.

"Ми хочемо залучити приватних інвесторів на ринок українських автошляхів. Для цього вже розроблена Перша програма ДПП у дорожній галузі, в рамках якої на першому етапі ми відновимо 6 потенційних пілотних ділянок доріг загальною протяжністю 1400 км", - анонсував міністр інфраструктури Владислав Криклій.

Однак для реалізації програми необхідно схвалити закон про особливості взяття довгострокових бюджетних зобов’язань у рамках здійснення державно-приватного партнерства.

Що передбачає закон

У документі прописана можливість сплачувати за збудовану коштом приватних інвестицій інфраструктуру у розстрочку протягом 20-30 років. Оплата буде проходити після завершення будівництва чи реконструкції автошляху та залежатиме від його подальшого якісного утримання.

"Дороги не будуть платними для громадян. За інфраструктуру платитиме держава, але у розстрочку протягом 20-30 років. Якщо дорога не утримуватиметься відповідно до встановлених стандартів, платіж інвестору з боку держави зменшується на відповідний розмір штрафів, що визначається договором", - підкреслив Криклій.

Нагадаємо, у листопаді "Укравтодор" отримав держгарантії на 5 млрд гривень на кредити для ремонту доріг.