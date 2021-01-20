Будут ли платными дороги. Кабмин поддержал закон о концессии в дорожной отрасли

Кабинет министров поддержал законопроект, который предусматривает привлечение частных инвесторов на рынок украинских автодорог. Проект предлагает соответствующие изменения в Бюджетный кодекс.

Об этом сообщает правительственный портал.

Изменения в кодекс касаются урегулирования бюджетных отношений при реализации договоров, заключенных в рамках государственно-частного партнерства (ГЧП), в том числе концессионных договоров.

"Мы хотим привлечь частных инвесторов на рынок украинских автодорог. Для этого уже разработана Первая программа ГЧП в дорожной отрасли, в рамках которой на первом этапе мы восстановим 6 потенциальных пилотных участков дорог общей протяженностью 1400 км", - анонсировал министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Однако для реализации программы необходимо принять закон об особенностях заключения долгосрочных бюджетных обязательств в рамках осуществления государственно-частного партнерства.

Что предусматривает закон

В документе прописана возможность платить за построенную на средства частных инвестиций инфраструктуру в рассрочку в течение 20-30 лет. Оплата будет проходить после завершения строительства или реконструкции автодороги и зависеть от ее дальнейшего качественного содержания.

"Дороги не будут платными для граждан. За инфраструктуру будет платить государство, но в рассрочку в течение 20-30 лет. Если дорога не будет удерживаться в соответствии с установленными стандартами, платеж инвестору со стороны государства уменьшается на соответствующий размер штрафов, что определяется договором", - подчеркнул Криклий.

Напомним, в ноябре "Укравтодор" получил госгарантии на 5 млрд гривен на кредиты для ремонта дорог.