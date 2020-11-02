Що буде з курсом долара після виборів у США: прогноз аналітика

Вибори у США та їх результати сильно на курс долара не вплинуть. У тому числі з тієї причини, що у головних претендентів на пост президента немає принципових розбіжностей щодо внутрішнього економічного порядку денного.

Про це РБК-Україна розповів старший аналітик Альпарі Вадим Іосуб.

За його словами, відрив між Джо Байденом з Демократичної партії та нинішнім президентом-республіканцем Дональдом Трампом, як показують опитування, складно подолати.

"Тому ринок зараз враховує найбільш вірогідний результат - перемогу Байдена, і якщо цей варіант реалізується, то у долара не буде причини реагувати, цей результат вже в ціні. У той же час треба розуміти, що зараз у республіканців і демократів немає принципових розбіжностей з внутрішнього економічного порядку денного", - зазначив аналітик.

Він також додав, що за монетарну політику США відповідає Федеральна резервна система (ФРС), якій вдалося зберегти свою незалежність за Трампа.

"Тому, якщо навіть станеться несподівана перемога Трампа, на долар чекає короткострокова висока волатильність, але на довгострокові тренди долара це ніяк не вплине", - додав Іосуб.

Нагадаємо, вибори в США відбудуться 3 листопада, а українські аналітики прогнозують, що на початку місяця готівковий долар у банках може торгуватися близько 28,5/28,7 грн.

Зазначимо, економіка США в третьому кварталі 2020 року показала безпрецедентні темпи зростання - на 33,1% в річному обчисленні. Зростання стало можливим завдяки допомозі в 3 трлн доларів у зв'язку з пандемією.