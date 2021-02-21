RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Що буде з курсом долара: прогноз аналітика на кінець лютого

Автор: Олександр Білоус

Протягом найближчого тижня очікується незначне зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 27,8 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 27,7/27,9 грн.

Про це в коментарі РБК-Україна сказав Вадим Іосуб, старший аналітик Альпарі.

Як зазначив аналітик, за минулий тиждень курс долара до гривні на різних сегментах валютного ринку змінився незначно і різноспрямовано.

Так, з п'ятниці по п'ятницю офіційний курс долара США, встановлений НБУ, зріс з 27,84 до 27,85 грн (+0,03%). Попит/пропозиція долара на міжбанку, за даними компанії "Укрділінг", за цей же час знизилися з 27,88/27,90 до 27,84/27,85 (-0,2%). Середні курси купівлі/продажу готівкового долара в банках змінилися за тиждень з 27,77/28,01 до 27,78/27,97 (+0,02%/-0,1%). При цьому спред між середнім продажем і середньою покупкою скоротився з 0,8% до 0,7% за рахунок зростання курсу покупки з одночасним зниженням курсу продажу.

"Різноспрямована і настільки незначна зміна курсу долара за тиждень на різних сегментах ринку, а також скорочення спреду на готівковому ринку є ознакою тимчасової стабілізації курсу поблизу поточних значень", - підкреслив аналітик.

Як повідомляє РБК-Україна, портфель облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) України у власності нерезидентів за тиждень 15-19 січня на 2,844 млрд грн до 102,864 млрд грн. Частка іноземних інвесторів у структурі власників українських внутрішніх державних паперів становить 10,05%.

Як зазначив голова Ради Національного банку України (НБУ) Богдан Данилишин, кошти нерезидентів для купівлі ОВДП спричинили тиск на зміцнення курсу гривні на міжбанківському валютному ринку

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України курс НБУКурс гривніКурс долара
Читайте також
Міжбанк відкрився невеликим зростанням курсу долара
Долар дешевшає: НБУ встановив курс на 19 лютого
Прогноз погоди