Что будет с курсом доллара: прогноз аналитика на ближайшую неделю
В течение ближайшей недели ожидается незначительный рост курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 28,0 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,9/28,1 грн.
Об этом в комментарии РБК-Украина сказал Вадим Иосуб, старший аналитик Альпари.
Как отметил аналитик, за минувшую неделю курс доллара к гривне незначительно вырос на всех сегментах валютного рынка на 0,1-0,4%.
Так, с пятницы по пятницу официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, вырос с 27,85 до 27,93 грн (+0,3%). Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании "УкрДилинг", за это же время выросли с 27,85/27,87 до 27,95/27,97 (+0,4%). Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках выросли за неделю с 27,78/27,98 до 27,82/28,01 (+0,1%). При этом спред между средней продажей и средней покупкой сохранился на уровне 0,7%.
Отметим, в законе о государственном бюджете Украины на 2021 год заложен среднегодовой обменный курс на уровне 29,1 гривен за доллар. Прогнозный курс на конец 2021 года составляет 28,8 гривен за доллар.
Напомним, данные опроса НБУ свидетельствуют, что руководители украинских предприятий ожидают среднее значение обменного курса в 2021 году на уровне 29,68 грн/доллар.