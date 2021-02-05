Банкіри дали прогноз курсу долара до кінця лютого

Банкіри та аналітики прогнозують подальше зміцнення гривні до долара. Протягом лютого 2021 року курс може досягти рівня 27,5 гривень/долар.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Прогноз на лютий. Яким буде курс гривні до долара до кінця місяця".

Зокрема, старший аналітик групи ICU Тарас Котович вказує такі фактори, як високі ціни на експорт, активність нерезидентів на ринку ОВДП та підготовку аграріїв до весняно-польових робіт. "До кінця лютого курс гривні може зміцнитися досить відчутно, досягнувши 27,5 гривень/долар", - зазначив аналітик.

Крім того, за словами директора з ринків капіталу "Альфа-Банку Україна" Тетяни Попович, до зміцнення гривні можуть призвести виплати до 20 лютого податків за рік, а також річних зарплат і бонусів. Тоді як вже в початку березня курс гривні може послабити виплата купона за ОВДП. "Але в цілому поточна ситуація говорить про можливе зміцненні національної валюти в коротко - і середньостроковій перспективі", - уточнила Попович.

В "Ідея Банку" також очікують на подальше зміцнення гривні на тлі високих цін на український експорт. За словами директора департаменту казначейства банку Ярослава Кабіна, курсовий прогноз на лютий у цій фінустанові становить 27,50-28,50 гривень/долар.

В "ОТП Банку", у свою чергу, прогнозують курс до кінця лютого в межах 27,70 - 28,20 гривень/долар.

Нагадаємо, Національний банк України очікує притоку іноземного капіталу в 2021 році. Це може істотно вплинути на курс гривні.

Дані опитування НБУ свідчать, що керівники українських підприємств очікують середнє значення обмінного курсу у 2021 році на рівні 29,68 грн/долар.