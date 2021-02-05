Банкиры дали прогноз курса доллара до конца февраля

Банкиры и аналитики прогнозируют дальнейшее укрепление гривны к доллару. В течение февраля 2021 года курс может достичь уровня 27,5 гривен/доллар.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Прогноз на февраль. Каким будет курс гривны к доллару до конца месяца".

В частности, старший аналитик группы ICU Тарас Котович указывает такие факторы, как высокие цены на экспорт, активность нерезидентов на рынке ОВГЗ и подготовку аграриев к весенне-полевым работам. "До конца февраля курс гривны может укрепиться достаточно ощутимо, достигнув 27,5 гривен/доллар", - отметил аналитик.

Кроме того, по словам директора по рынкам капитала "Альфа-Банка Украина" Татьяны Попович, к укреплению гривны могут привести выплаты до 20 февраля налогов за год, а также зарплат и годовых бонусов. Тогда как уже в начале марта курс гривны может ослабить выплата купона по ОВГЗ. "Но в целом текущая ситуация говорит о возможном укреплении национальной валюты в кратко- и среднесрочной перспективе", - уточнила Попович.

В "Идея Банке" также ожидают дальнейшее укрепление гривны на фоне высоких цен на украинский экспорт. По словам директора департамента казначейства банка Ярослава Кабина, курсовой прогноз на февраль в этом финучреждении составляет 27,50-28,50 гривен/доллар.

В "ОТП Банке", в свою очередь, прогнозируют курс до конца февраля в пределах 27,70 - 28,20 гривен/доллар.

Напомним, Национальный банк Украины ожидает притока иностранного капитала в 2021 году. Это может существенно повлиять на курс гривны.

Данные опроса НБУ свидетельствуют, что руководители украинских предприятий ожидают среднее значение обменного курса в 2021 году на уровне 29,68 грн/доллар.