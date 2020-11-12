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Аналітики дали прогноз курсу гривні до кінця року

Новость на русском → Україна, Четвер 12 листопада 2020 09:10
Аналітики дали прогноз курсу гривні до кінця року Фото: обмін валют (РБК-Україна)
Автор: Ростислав Шаправський

Курс гривні до долара може зміститися далі в бік 28 гривень/долар. А до кінця року курс не повинен перевищити показник в 29 гривень за долар.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Долар атакує. Яким буде курс гривні до кінця року".

За словами старшого фінансового аналітика групи ICU Тараса Котовича, надалі котирування по парі гривня/долар повернуться в коридор 28,5-29.

Приблизно такий же курс очікують і Ідея Банку, допускаючи поступове "просідання" гривні.

"До кінця листопада ми очікуємо курсовий коридор 28,10-28,50 гривень/долар з плавною девальвацією до рівня 29 гривень/долар на кінець року", - повідомив директор департаменту казначейства Ідея Банку Ярослав Кабін.

У Concorde Capital на кінець листопада очікують курс у межах 28,4 гривень/долар.

Нагадаємо, на початку листопада курс долара до гривні оновив максимум за два роки. Тоді Національний банк України встановив офіційний курс на позначці 28,58 гривень за долар.

За станом на ранок 12 листопада НБУ встановив офіційний курс на рівні 28,16 гривень за долар. Це на 4 копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

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