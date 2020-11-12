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Аналитики дали прогноз курса гривны до конца года

Новина українською → Украина, Четверг 12 ноября 2020 09:10
Аналитики дали прогноз курса гривны до конца года Фото: обмен валют (РБК-Украина)
Автор: Ростислав Шаправский

Курс гривны к доллару в ближайшее время может сместиться в сторону 28 гривен/доллар. А к концу года курс не должен превысить показатель в 29 гривен за доллар.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Доллар атакует. Каким будет курс гривны до конца года".

По словам старшего финансового аналитика группы ICU Тараса Котовича, в дальнейшем котировки по паре гривна/доллар вернутся в коридор 28,5-29.

Примерно такой же курс ожидают и в Идея Банке, допуская постепенное "проседание" гривны.

"До конца ноября мы ожидаем курсовой коридор 28,10-28,50 гривен/доллар с плавной девальвацией до уровня 29 гривен/доллар на конец года", - сообщил директор департамент казначейства Идея Банка Ярослав Кабин.

В Concorde Capital на конец ноября ожидают курс в пределах 28,4 гривен/доллар.

Напомним, в начале ноября курс доллара к гривне обновил максимум за два года. Тогда Национальный банк Украины установил официальный курс на отметке 28,58 гривен за доллар.

По состоянию на утро 12 ноября НБУ установил официальный курс на уровне 28,16 гривен за доллар. Это на 4 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

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