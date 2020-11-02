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Курс долара знову оновив максимум за два роки

Новость на русском → Київ, Понеділок 02 листопада 2020 16:27
Курс долара знову оновив максимум за два роки Фото: курс долара знову зріс (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

На 3 листопада 2020 року Національний банк України встановив офіційний курс на позначці 28,58 гривень за долар. Це на 13 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 3 листопада встановлено на такому рівні: 28,5827 гривень за 1 долар (+0,0132 грн). При цьому курс на 2 листопада становив 28,4507 гривень за 1 долар.

Курс долара знову оновив максимум за два роки

Фото: курси валют на 3 жовтня

Зазначимо, з початку цього тижня долар торгується на максимальних за останні два роки відмітках. Зокрема, офіційний курс в останній раз пробивав позначку 28,49 гривень за долар 5 вересня 2018 року.

Найближча рекордна позначка - 28,87 грн за долар. Її офіційний курс пробивав 23 січня 2018 року.

Міжбанк

Сьогодні на відкритті міжбанківського валютного ринку курс долара у продажу був на позначці 28,53 гривень, курс євро в продажу - 33,19 гривень. При цьому протягом дня на торгах зростав курс американської валюти. Менш ніж за годину до їх закриття долар продається за 28,62 гривні.

З урахуванням торгів Національний банк встановив на 2 листопада довідковий курс на рівні 28,55 грн/долар.

Прогноз

Старший аналітик Альпарі Вадим Іосуб в коментарі РБК-Україна розповів, що одним з головних чинників ослаблення гривні восени була активізація попиту імпортерів на валюту. При цьому на готівковому ринку населення більше продає валюти, ніж купує.

За його словами, долар на міжбанку до кінця нинішнього тижня може торгуватися біля позначки 28,6 грн, а готівковий долар у банках - близько 28,5/28,7 грн.

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