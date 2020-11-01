Аналітики дали прогноз курсу долара на початок листопада

Протягом найближчого тижня очікується помірний ріст курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 28,6 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 28,5/28,7 грн.

Про це в коментарі РБК-Україна сказав Вадим Іосуб, старший аналітик Альпарі.

Як зазначив аналітик, в НБУ заявили, що одним з головних чинників ослаблення гривні восени була активізація попиту імпортерів на валюту, однак на готівковому ринку тиску немає - населення більше продає валюти, ніж купує.

За словами регулятора, курс і надалі буде плаваючим і буде залежати від балансу попиту-пропозиції. Для зменшення курсових ризиків бізнесу в Нацбанку радять активніше використовувати такий інструмент хеджування, як валютний форвард.

За минулий тиждень курс долара до гривні помірно зріс на всіх сегментах валютного ринку на 0,4-0,6%.

Так, з п'ятниці по п'ятницю офіційний курс долара США, встановлений НБУ, зріс з 28,27 до 28,44 грн (+0,6%). Попит/пропозиція долара на міжбанку, за даними компанії "Укрділінг", за цей же час зросли з 28,31/28,33 до 28,45/28,46 (+0,5%). Середні курси купівлі/продажу готівкового долара в банках виросли за тиждень з 28,23/28,44 до 28,37/28,56 (+0,5%/+0,4%). При цьому спред між середнім продажем і середньою покупкою зберігся на рівні 0,7%.

Як повідомляло РБК-Україна, Національний банк України (НБУ) протягом тижня 26 - 30 жовтня 2020 року продав на міжбанківському валютному ринку 147,50 млн доларів. Тим не менш, продажу валюти Нацбанком не змогли стримати падіння гривні. Курс долара на міжбанку до кінця тижня піднявся вище 28,50 гривень - до максимуму з початку року.

За даними НБУ, офіційний обмінний курс гривні до долара на кінець III кварталу 2020 року у порівнянні з кінцем II кварталу 2020 року впав на 6%. З початку року гривня девальвувала майже на 20%. Визначальним чинником, який викликав девальвацію гривні в III кварталі 2020 року, було погіршення кон'юнктури на валютному ринку, обумовлене зростанням попиту на іноземну валюту на тлі погіршення очікувань.