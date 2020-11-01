Аналитики дали прогноз курса доллара на начало ноября

В течение ближайшей недели ожидается умеренный рост курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 28,6 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 28,5/28,7 грн.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал Вадим Иосуб, старший аналитик Альпари.

Как отметил аналитик, в НБУ заявили, что одним из главных факторов ослабления гривны осенью была активизация спроса импортеров на валюту, однако на наличном рынке давления нет - население больше продает валюты, чем покупает.

По словам регулятора, курс и в дальнейшем будет плавающим и будет зависеть от баланса спроса-предложения. Для уменьшения курсовых рисков бизнесу в Нацбанке советуют активнее использовать такой инструмент хеджирования, как валютный форвард.

За минувшую неделю курс доллара к гривне умеренно вырос на всех сегментах валютного рынка на 0,4-0,6%.

Так, с пятницы по пятницу официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, вырос с 28,27 до 28,44 грн (+0,6%). Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании "УкрДилинг", за это же время выросли с 28,31/28,33 до 28,45/28,46 (+0,5%). Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках выросли за неделю с 28,23/28,44 до 28,37/28,56 (+0,5%/+0,4%). При этом спред между средней продажей и средней покупкой сохранился на уровне 0,7%.

Как сообщало РБК-Украина, Национальный банк Украины (НБУ) в течение недели 26 - 30 октября 2020 года продал на межбанковском валютном рынке 147,50 млн долларов. Тем не менее, продажи валюты Нацбанком не смогли сдержать падения гривны. Курс доллара на межбанке к концу недели поднялся выше 28,50 гривен - до максимума с начала года.

По данным НБУ, официальный обменный курс гривны к доллару на конец III квартала 2020 года по сравнению с концом II квартала 2020 года упал на 6%. С начала года гривна девальвировала почти на 20%. Определяющим фактором, который вызвал девальвацию гривны в III квартале 2020 года, было ухудшение конъюнктуры на валютном рынке, обусловленное ростом спроса на иностранную валюту на фоне ухудшения ожиданий.