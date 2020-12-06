Аналитики дали прогноз курса доллара на ближайшую неделю

Доллар может упасть до уровня 28,1 гривен

В течение будущей недели ожидается умеренное снижение курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 28,1 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 28,1/28,3 грн.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал Вадим Иосуб, старший аналитик Альпари.

Аналитик напомнил слова замглавы НБУ Дмитрия Сологуба о том, что получить деньги МВФ до конца года практически невозможно. При этом остается шанс на онлайн-миссию в ближайшие недели. Но это будет зависеть от того, как МВФ оценит прогресс по трем ключевым позициям: бюджет-2021, антикоррупция и независимость Национального банка Украины.

По данным Альпари, за минувшую неделю курс доллара к гривне умеренно снизился на всех сегментах валютного рынка на 0,5-1,0%.

Так, с пятницы по пятницу официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, снизился с 28,44 до 28,30 грн (-0,5%). Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании "УкрДилинг", за это же время снизились с 28,52/28,54 до 28,25/28,27 (-0,9%/-1,0%). Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках снизились за неделю с 28,38/28,58 до 28,24/28,44 (-0,5%). При этом спред между средней продажей и средней покупкой сохранился на уровне 0,7%.

Как сообщало РБК-Украина, НБУ в течение недели 30 ноября - 4 декабря 2020 года не проводил интервенций по покупке валюты на межбанковском рынке. При этом центробанк также отказался от продажи валюты. Таким образом, НБУ отказывается от интервенций на межбанке четвертую неделю подряд.

Напомним, НБУ на 7 декабря 2020 года установил официальный курс на уровне 28,29 гривен за доллар. За прошедшую неделю курс снизился на 0,6% (с 28,46 гривен за доллар на 30 ноября).