Аналітики спрогнозували курс долара на найближчий тиждень
Тенденція зростання курсу долара продовжиться на початку грудня
Протягом наступного тижня очікується помірний ріст курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 28,6 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 28,5/28,7 грн.
Про це в коментарі РБК-Україна сказав Вадим Іосуб, старший аналітик Альпарі.
Як зазначив аналітик, Міністерство фінансів успішно завершив переговори з МВФ щодо основних параметрів проекту держбюджету на 2021 рік
"Це було однією з головних передумов для початку першого перегляду програми Stand-by, визначення дати візиту місії Європейського департаменту МВФ в Україну та отримання чергового траншу. Мова йде про скорочення дефіциту бюджету 2021 року з 6% до 5,5% ВВП або на 24 млрд грн", - додав він.
За даними Альпарі, за минулий тиждень курс долара до гривні помірно зріс на всіх сегментах валютного ринку на 0,3-0,7%.
Так, з п'ятниці по п'ятницю офіційний курс долара США, встановлений НБУ, зріс з 28,26 до 28,44 грн (+0,7%). Попит/пропозиція долара на міжбанку, за даними компанії "Укрділінг", за цей же час зросли з 28,31/28,33 до 28,52/28,54 (+0,7%). Середні курси купівлі/продажу готівкового долара в банках виросли за тиждень з 28,26/28,49 до 28,37/28,57 (+0,4%/+0,3%). При цьому спред між середнім продажем і середньою покупкою скоротився з 0,8% до 0,7% за рахунок більш швидкого зростання курсу покупки у порівнянні з продажем.
Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) на 30 листопада 2020 року встановив офіційний курс на рівні 28,46 гривень за долар. Таким чином, офіційний курс зростає восьмий день поспіль. Разом з тим, за останній місяць курс практично не змінився. За листопад курс долара виріс на 0,1% з 28,43 грн/долар на 31 жовтня до 28,46 грн/долар на 30 листопада.
Зазначимо, Національний банк України (НБУ) протягом тижня 23 - 27 листопада 2020 року не проводив інтервенцій купівлі валюти на міжбанківському ринку. При цьому центробанк також відмовився від продажу валюти. Таким чином, НБУ відмовляється від інтервенцій на міжбанку третій тиждень поспіль.