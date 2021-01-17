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Аналітик спрогнозував курс долара на наступний тиждень

Новость на русском → Київ, Неділя 17 січня 2021 08:20
Аналітик спрогнозував курс долара на наступний тиждень Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Долар може опуститися нижче 28 гривень

Протягом найближчого тижня очікується помірне зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 27,9 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 27,8/28,0 грн.

Про це в коментарі РБК-Україна сказав Вадим Іосуб, старший аналітик Альпарі.

Як зазначив аналітик, за минулий тиждень курс долара до гривні помітно знизився на всіх сегментах валютного ринку на 0,6-1,2%.

Так, з п'ятниці по п'ятницю офіційний курс долара США, встановлений НБУ, знизився з 28,40 до 28,06 грн (-1,2%). Попит/пропозиція долара на міжбанку, за даними компанії "Укрділінг", за цей же час знизилися з 28,24/28,26 до 28,06/28,08 (-0,6%). Середні курси купівлі/продажу готівкового долара в банках знизилися за тиждень з 28,26/28,46 до 28,02/28,25 (-0,9%/-0,8%).

При цьому спред між середнім продажем і середньою покупкою розширився з 0,7% до 0,8% за рахунок більш швидкого зниження курсу покупки у порівнянні з продажем.

Нагадаємо, дані опитування НБУ свідчать, що керівники українських підприємств очікують середнє значення обмінного курсу у 2021 році на рівні 29,68 грн/долар.

Зазначимо, у законі про державний бюджет України на 2021 рік закладено середньорічне обмінний курс на рівні 29,1 гривень за долар. Прогнозний курс на кінець 2021 року становить 28,8 гривень за долар.

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