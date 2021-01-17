Аналітик спрогнозував курс долара на наступний тиждень

Долар може опуститися нижче 28 гривень

Протягом найближчого тижня очікується помірне зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 27,9 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 27,8/28,0 грн.

Про це в коментарі РБК-Україна сказав Вадим Іосуб, старший аналітик Альпарі.

Як зазначив аналітик, за минулий тиждень курс долара до гривні помітно знизився на всіх сегментах валютного ринку на 0,6-1,2%.

Так, з п'ятниці по п'ятницю офіційний курс долара США, встановлений НБУ, знизився з 28,40 до 28,06 грн (-1,2%). Попит/пропозиція долара на міжбанку, за даними компанії "Укрділінг", за цей же час знизилися з 28,24/28,26 до 28,06/28,08 (-0,6%). Середні курси купівлі/продажу готівкового долара в банках знизилися за тиждень з 28,26/28,46 до 28,02/28,25 (-0,9%/-0,8%).

При цьому спред між середнім продажем і середньою покупкою розширився з 0,7% до 0,8% за рахунок більш швидкого зниження курсу покупки у порівнянні з продажем.

Нагадаємо, дані опитування НБУ свідчать, що керівники українських підприємств очікують середнє значення обмінного курсу у 2021 році на рівні 29,68 грн/долар.

Зазначимо, у законі про державний бюджет України на 2021 рік закладено середньорічне обмінний курс на рівні 29,1 гривень за долар. Прогнозний курс на кінець 2021 року становить 28,8 гривень за долар.