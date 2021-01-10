Аналітик дав прогноз курсу долара на наступний тиждень
Курс буде коливатися близько рівня 28,3 гривень за долар
Протягом найближчого тижня помітної зміни курсу долара до гривні не очікується. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 28,3 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 28,3/28,5 грн.
Про це в коментарі РБК-Україна сказав Вадим Іосуб, старший аналітик Альпарі.
"Різноспрямовані і незначні коливання, а також скорочення спреду на готівковому ринку свідчать про тимчасову стабілізацію курсу на поточних рівнях. Найімовірніше і після свят долар буде коливатися поблизу нинішніх значень", - сказав він.
Як зазначив аналітик, за минулий тиждень курс долара до гривні на різних сегментах валютного ринку змінився по-різному, на міжбанку він трохи знизився, а курс НБУ і курс на готівковому ринку настільки ж скромно зросли.
Так, з минулої середи за нинішню офіційний курс долара США, встановлений НБУ, зріс з 28,26 до 28,40 грн (+0,5%). Попит/пропозиція долара на міжбанку, за даними компанії "Укрділінг", за цей же час знизилися з 28,30/28,33 до 28,24/28,26 (-0,2%). Середні курси купівлі/продажу готівкового долара в банках виросли за тиждень з 28,14/28,43 до 28,22/28,46 (+0,3%/+0,1%). При цьому спред між середнім продажем і середньою покупкою скоротився з 1,1% до 0,9% за рахунок більш швидкого зростання курсу покупки у порівнянні з продажем.
Як повідомляло РБК-Україна, розмір міжнародних резервів України протягом грудня 2020 року зріс на 11,5% до 29,1 млрд доларів - максимуму за вісім років.
Нагадаємо, в законі про державний бюджет України на 2021 рік закладено середньорічне обмінний курс на рівні 29,1 гривень за долар. Прогнозний курс на кінець 2021 року становить 28,8 гривень за долар.