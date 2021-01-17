Аналитик спрогнозировал курс доллара на следующую неделю

Доллар может опуститься ниже 28 гривен

В течение ближайшей недели ожидается умеренное снижение курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 27,9 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,8/28,0 грн.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал Вадим Иосуб, старший аналитик Альпари.

Как от метил аналитик, за минувшую неделю курс доллара к гривне заметно снизился на всех сегментах валютного рынка на 0,6-1,2%.

Так, с пятницы по пятницу официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, снизился с 28,40 до 28,06 грн (-1,2%). Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании "УкрДилинг", за это же время снизились с 28,24/28,26 до 28,06/28,08 (-0,6%). Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках снизились за неделю с 28,26/28,46 до 28,02/28,25 (-0,9%/-0,8%).

При этом спрэд между средней продажей и средней покупкой расширился с 0,7% до 0,8% за счет более быстрого снижения курса покупки по сравнению с продажей.

Напомним, данные опроса НБУ свидетельствуют, что руководители украинских предприятий ожидают среднее значение обменного курса в 2021 году на уровне 29,68 грн/доллар.

Отметим, в законе о государственном бюджете Украины на 2021 год заложен среднегодовой обменный курс на уровне 29,1 гривен за доллар. Прогнозный курс на конец 2021 года составляет 28,8 гривен за доллар.