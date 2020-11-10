Аналітик назвав умову сильного коливання долара після виборів у США

Якщо демократична партія США візьме більшість у Сенаті, це стане великим сюрпризом для ринків та призведе до значних коливань котирувань цінних паперів і долара. Демократи ще зберігають невеликі шанси переламати ситуацію в Сенаті, вибори в який завершуються в січні наступного року.

Про це в коментарі РБК-Україна сказав голова департаменту групи ICU з корпоративного аналізу Олександр Мартиненко.

Говорячи про можливі зміни економічної політики влади після виборів у США, експерт зазначив, що ймовірність збереження республіканцями більшості в Сенаті, яка зросла, дає дуже обмежені можливості демократів по реалізації своєї програми.

"Це принесло інвесторам швидше полегшення, адже однією з ключових складових цієї програми було підвищення податків для американського бізнесу, що негативно позначилося б на прибутках компаній та на їх акціях", - зазначив Мартиненко.

З іншого боку, як уточнив аналітик, не виправдалися надії інвесторів, які чекали більш сприятливих умов для компаній "зеленої" енергетики, якою демпартія приділяє велике значення.

"У лавах республіканської партії знаходяться багато впливових представників нафтовидобувної індустрії, тому вони не допустять реалізації більшій частині "зеленої" програми демократів", - упевнений експерт ICU.

Судячи з усього, як уточнив Олександр Мартиненко, інвестори не вважають, що затяжний підрахунок голосів на президентських виборах і ймовірні судові тяжби можуть докорінно змінити результати виборів. Це, на його думку, і стало причиною різкого поліпшення настроїв на фінансових ринках. Тоді як напередодні виборів ризик заперечування результатів двома сторонами розцінювався як високий.

"Завершення виборчої кампанії для багатьох інвесторів послужило сигналом, що можна знову нарощувати позиції в ризикових активах. Заява ж Pfizer Inc і BioNTech про ефективність нової вакцини ще більше зміцнила оптимізм на ринках", - вважає експерт.

На його думку, найближчим часом поширення пандемії, її вплив на глобальну економіку, а також події навколо вакцини вийдуть на перший план.

"До масової вакцинації ще можуть пройти місяці, в той час як збитки від ескалації пандемії та посилення карантинних заходів будуть наростати. Все це може призвести до підвищеної волатильності на фінансових ринках", - припускає Олександр Мартиненко.

Нагадаємо, 7 листопада республіканець Джо Байден заявив про обрання президентом Сполучених Штатів, що призвело до зростання на світових ринках.

Як повідомляло РБК-Україна, світові фондові індекси злетіли до рекордних значень після того, як компанія Pfizer 9 листопада заявила, що її експериментальна вакцина більш ніж на 90% ефективна в запобіганні COVID-19. На Уолл-стріт 9 листопада індекс Dow Jones виріс на 2,95%, S&P 500 - на 1,17%, а індекс Nasdaq знизився на 1,53%.