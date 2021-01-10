Аналітик дав прогноз курсу долара на наступний тиждень

Протягом найближчого тижня помітної зміни курсу долара до гривні не очікується. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 28,3 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 28,3/28,5 грн.

Про це в коментарі РБК-Україна сказав Вадим Іосуб, старший аналітик Альпарі.

"Різноспрямовані і незначні коливання, а також скорочення спреду на готівковому ринку свідчать про тимчасову стабілізацію курсу на поточних рівнях. Найімовірніше і після свят долар буде коливатися поблизу нинішніх значень", - сказав він.

Як зазначив аналітик, за минулий тиждень курс долара до гривні на різних сегментах валютного ринку змінився по-різному, на міжбанку він трохи знизився, а курс НБУ і курс на готівковому ринку настільки ж скромно зросли.

Так, з минулої середи за нинішню офіційний курс долара США, встановлений НБУ, зріс з 28,26 до 28,40 грн (+0,5%). Попит/пропозиція долара на міжбанку, за даними компанії "Укрділінг", за цей же час знизилися з 28,30/28,33 до 28,24/28,26 (-0,2%). Середні курси купівлі/продажу готівкового долара в банках виросли за тиждень з 28,14/28,43 до 28,22/28,46 (+0,3%/+0,1%). При цьому спред між середнім продажем і середньою покупкою скоротився з 1,1% до 0,9% за рахунок більш швидкого зростання курсу покупки у порівнянні з продажем.

Як повідомляло РБК-Україна, розмір міжнародних резервів України протягом грудня 2020 року зріс на 11,5% до 29,1 млрд доларів - максимуму за вісім років.

Нагадаємо, в законі про державний бюджет України на 2021 рік закладено середньорічне обмінний курс на рівні 29,1 гривень за долар. Прогнозний курс на кінець 2021 року становить 28,8 гривень за долар.