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Резерви України зросли до максимуму за вісім років завдяки позикам

Новость на русском → Київ, Середа 06 січня 2021 16:33
Резерви України зросли до максимуму за вісім років завдяки позикам Фото: Національний банк (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

За грудень уряд взяв у борг ще 3 млрд доларів

Розмір міжнародних резервів України протягом грудня 2020 року виріс на 2 996,89 млн доларів (на 11,5%). На 1 січня 2021 року розмір резервів склав 29 132,63 млн доларів і досяг максимуму за вісім років.

Про це повідомляється на сайті Національного банку України (НБУ).

Резерви України зросли до максимуму за вісім років завдяки позикам

За даними НБУ, за весь 2020 резерви зросли на 15,1% (на 3 830,47 млн доларів). На 1 січня 2020 року резерви становили 25 302,16 млн доларів.

Резерви України зросли до максимуму за вісім років завдяки позикам

Як зазначається в повідомленні НБУ, в грудні валютні надходження на користь уряду склали майже 3 млрд доларів. Зокрема, 1 млрд доларів (в еквіваленті) надійшов від розміщення внутрішніх державних облігацій (ОВДП) та 670,2 млн доларів - від розміщення єврооблігацій.

Нагадаємо, Національний банк України протягом 2020 року купив на міжбанківському валютному ринку на 4929,00 млн доларів і продав на 3891,00 млн доларів. За весь рік чиста купівля валюти Нацбанком склала 1038,00 млн доларів.

Протягом грудня 2020 року купив на міжбанку 378,6 млн доларів і продав 89,4 млн доларів. Сальдо склало 289,2 млн доларів.

У жовтні Національний банк України (НБУ) погіршив прогноз за розміром міжнародних резервів до кінця 2020 року до 29,1 млрд доларів. У липні НБУ очікував обсяг резервів на рівні 29,8 млрд доларів.

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