Резерви України зросли до максимуму за вісім років завдяки позикам

За грудень уряд взяв у борг ще 3 млрд доларів

Розмір міжнародних резервів України протягом грудня 2020 року виріс на 2 996,89 млн доларів (на 11,5%). На 1 січня 2021 року розмір резервів склав 29 132,63 млн доларів і досяг максимуму за вісім років.

Про це повідомляється на сайті Національного банку України (НБУ).

За даними НБУ, за весь 2020 резерви зросли на 15,1% (на 3 830,47 млн доларів). На 1 січня 2020 року резерви становили 25 302,16 млн доларів.

Як зазначається в повідомленні НБУ, в грудні валютні надходження на користь уряду склали майже 3 млрд доларів. Зокрема, 1 млрд доларів (в еквіваленті) надійшов від розміщення внутрішніх державних облігацій (ОВДП) та 670,2 млн доларів - від розміщення єврооблігацій.

Нагадаємо, Національний банк України протягом 2020 року купив на міжбанківському валютному ринку на 4929,00 млн доларів і продав на 3891,00 млн доларів. За весь рік чиста купівля валюти Нацбанком склала 1038,00 млн доларів.

Протягом грудня 2020 року купив на міжбанку 378,6 млн доларів і продав 89,4 млн доларів. Сальдо склало 289,2 млн доларів.

У жовтні Національний банк України (НБУ) погіршив прогноз за розміром міжнародних резервів до кінця 2020 року до 29,1 млрд доларів. У липні НБУ очікував обсяг резервів на рівні 29,8 млрд доларів.