Аналитик дал прогноз курса доллара на следующую неделю

Курс будет колебаться около уровня 28,3 гривен за доллар

В течение ближайшей недели заметного изменения курса доллара к гривне не ожидается. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 28,3 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 28,3/28,5 грн.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал Вадим Иосуб, старший аналитик Альпари.

"Разнонаправленные и незначительные колебания, а также сокращение спрэда на наличном рынке свидетельствуют о временной стабилизации курса на текущих уровнях. Вероятнее всего и после праздников доллар будет колебаться вблизи нынешних значений", - сказал он.

Как отметил аналитик, за минувшую неделю курс доллара к гривне на разных сегментах валютного рынка изменился по-разному, на межбанке он незначительно снизился, а курс НБУ и курс на наличном рынке столь же скромно выросли.

Так, с прошлой среды по нынешнюю официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, вырос с 28,26 до 28,40 грн (+0,5%). Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании "УкрДилинг", за это же время снизились с 28,30/28,33 до 28,24/28,26 (-0,2%). Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках выросли за неделю с 28,14/28,43 до 28,22/28,46 (+0,3%/+0,1%). При этом спрэд между средней продажей и средней покупкой сократился с 1,1% до 0,9% за счет более быстрого роста курса покупки по сравнению с продажей.

Как сообщало РБК-Украина, размер международных резервов Украины в течение декабря 2020 года вырос на 11,5% до 29,1 млрд долларов - максимума за восемь лет.

Напомним, в законе о государственном бюджете Украины на 2021 год заложен среднегодовой обменный курс на уровне 29,1 гривен за доллар. Прогнозный курс на конец 2021 года составляет 28,8 гривен за доллар.